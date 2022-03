Pasolini 100: Sbarigia (Cinecittà), ?un podcast e tre documentari per raccontarlo?

MeteoWeb

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – ?Le iniziative messe in campo per celebrare il centenario della nascita di Pasolini sono un doveroso omaggio di Cinecittà a un intellettuale centrale della cultura italiana del Novecento?. Lo dice Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, aggiungendo che “un impegno particolare è stato posto alla coproduzione di opere nuove destinate principalmente alle giovani generazioni, a partire dal podcast ?Perché Pasolini??, realizzato da Chora Media per l?Archivio Luce. Le cinque puntate in cui si dispiega il racconto, sono state affidate alla voce del Premio Strega Walter Siti, profondo conoscitore di Pasolini, accompagnato dal giovane scrittore Gianmarco Perale”.

“Oltre al podcast e alla rassegna integrale dei film di Pasolini regista già in corso a Los Angeles al Museo dell?Academy – annuncia la Sbarigia -sono previsti tre documentari: ?Il Giovane Corsaro? per la regia di Emilio Marrese, si sofferma sugli anni bolognesi tra il 1937 e il 1943. ?Pier Paolo Pasolini – una visione nuova?, di Giancarlo Scarchilli si concentra su alcuni incontri decisivi per la parabola intellettuale di Pasolini con i grandi premi Oscar del cinema italiano: da Bernardo Bertolucci a Dante Ferretti, da Ennio Morricone a Danilo Donati. ?Il sogno di una cosa?, con la regia di Leonardo Ferrari Carissimi, ricostruisce infine la vicenda della tragica morte del regista e poeta?.