Pnrr, Giovannini: “I 61,4 mld in fase avanzata di attuazione”

MeteoWeb

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “I 61,4 miliardi di euro” assegnati al ministero “sono in fase avanzata di attuazione e il 31 marzo faremo una conferenza stampa in cui daremo conto dell’attuazione”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervendo oggi agli incontri su economia e società organizzato da Il Mulino e Eur Culture per Roma. “Abbiamo distribuito il 99% dei 61,4 miliardi a dicembre agli enti attuatori, molte gare sono in fase di preparazione, i progetti sono stati in gran parte predisposti” ha rilevato Giovannini.

Con “l’attuazione del Pnrr” è attesa anche una “riduzione del 38% dell’indice di disuguaglianza con un maggiore accesso alle infrastrutture ferroviarie” che saranno incrementate con il Piano.