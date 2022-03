Pnrr: Mur pubblica bando da 1,61 mld per partenariati ricerca, 40% al Sud**

MeteoWeb

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Pubblicato sul sito del ministero dell?Università e della Ricerca il bando previsto per la creazione di almeno 10 e fino ad un massimo di 14 grandi Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende sul territorio nazionale. L?investimento di 1,61 miliardi in tutto, di cui almeno il 40% nelle regioni del Mezzogiorno, è previsto all?interno della Missione 4 ‘Istruzione e ricerca’ ? Componente 2 ‘Dalla ricerca all? impresa’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha l?obiettivo di finanziare progetti di ricerca di base per rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali.

Il Mur spiega che l?avviso prevede che soggetti proponenti possano essere solo le Università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Mur e che le proposte debbano prevedere la creazione di partenariati estesi organizzati con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke. Sarà possibile finanziare dottorati di ricerca e attività di ricerca fondamentale e applicata, progetti di supporto alla nascita e allo sviluppo di start-up e spin off da ricerca, attività di formazione in sinergia tra Università e imprese, con particolare riferimento alle Pmi, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università.