Pnrr, Patuanelli: “Oggi firmo il decreto sui bandi agrisolare da 1,5 miliardi”

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Oggi firmo il decreto che darà la possibilità di fare i bandi per realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle stalle e dei capannoni delle aziende agricole”. Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli a proposito del decreto da 1,5 miliardi, intervistato nel corso del programma ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. Patuanelli ha però espresso perplessità sul rispetto dei target decisi nel Pnrr dovuto all’impatto delle guerra in Ucraina.

“Abbiamo difficoltà nel reperire i pannelli solari e per il fatto che i prezzi dell’installazione sono molto più onerosi di prima, – ha spiegato- avevamo un target di 0,43 Gigawatt da installare non so se saremo in grado di raggiungerlo”.

“Questo comporta una discussione che va fatta – ha aggiunto – per rendere più attuale il Pnrr e a mio avviso posticiparne la scadenza perché quella scadenza ha generato, già prima della guerra, un incremento generalizzato dei costi”.