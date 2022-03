Previsioni Meteo: prossimi 2/3 giorni con alta pressione e bel tempo prevalente

MeteoWeb

Nelle nostre previsioni meteo sul medio lungo periodo abbiamo evidenziato, da un po’ di giorni che, in questa fase di metà mese e per qualche giorno a seguire, il tempo sarebbe migliorato in via generale grazie alla temporanea affermazione di un campo anticiclonico. L’alta pressione, a dire il vero, prevale già da qualche giorno su buona parte dei settori peninsulari, tuttavia più a Ovest hanno agito e stanno ancora agendo un po’ di correnti più umide meridionali in grado di apportare più nubi e una locale instabilità. Tra domani, martedì, e mercoledì 16, l’alta pressione dovrebbe raggiungere la sua massima forma sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, portando due giornate di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, senza fenomeni su alcuna area, magari solo con un po’ di nubi sulle regioni settentrionali e sparse su quelle tirreniche e insulari.

A seguire, tra giovedì e venerdì, però, l’alta pressione potrebbe iniziare a essere scalfita da deboli infiltrazioni di aria più fresca orientale in grado di apportare un aumento progressivo di nubi irregolari un po’ su tutto il paese e anche qualche prima debole pioggia. Per la giornata di giovedì, pur in presenza già di più nubi irregolari, le precipitazioni associate sarebbero ancora scarse o qualcuna debole sulla Sardegna, sul Piemonte, localmente sul Sud Appennino. Nubi più compatte, invece, per venerdì 18, in particolare al Centro Sud e sulle due isole maggiori, dove arriverebbero piogge un po’ più consistenti e più diffuse, in particolare dal Lazio centro-meridionale, Centro Sud Abruzzo e poi verso il Sud peninsulare e le due isole. Nubi diffuse anche sul resto del Centro, sull’Emilia-Romagna e sul Piemonte, ma qui senza fenomeni degni di nota; maggiori schiarite ancora sul resto del Nord. In riferimento alle temperature per i prossimi giorni è previsto un aumento generalizzato un po’ su tutti i settori, soprattutto tra mercoledì 16 e giovedì 17, con valori anche un po’ sopra la media, fino a 2/3°C circa, un po’ da Nord a Sud. Nuovo calo , poi nel fine settimana, per arrivo di altra aria fredda continentale, ma ulteriori dettagli sulla possibile nuova fase fredda dal weekend e 19/20, nei nostri quotidiani aggiornamenti.