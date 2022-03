Russia: S&P taglia ancora rating a CC, non escluso calo a default**

MeteoWeb

Roma, 18 mar. – (Adnkronos) – L’agenzia S&P ha tagliato ulteriormente il rating della Federazione Russa, abbassandolo a CC, quindi sempre più vicino al livello di default, motivando la decisione con l’ “estrema vulnerabilità a mancati pagamenti” sulle prossime obbligazioni in scadenza. Il riferimento è anche alle “difficoltà segnalate dal governo russo” in merito al pagamento delle cedole di Eurobond in scadenza lo scorso 16 marzo, per un valore – peraltro – notevolmente inferiore a quello dei prossimi esborsi in arrivo. Se dovesse emergere una difficoltà “per gli investitori ad accedere ai fondi o se i pagamenti fossero effettuati in una valuta non prevista dai contratti” S&P potrebbe considerarlo un default, tagliando il rating di Mosca a SD. La decisione definitiva potrebbe arrivare al termine del periodo di grazia di 30 giorni concesso sui pagamenti di bond.