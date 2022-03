Tennis: Wta Indian Wells, Halep e Swiatek in semifinale

MeteoWeb

Palm Springs, 17 mar. – (Adnkronos) – Saràtra Simona Halep e Iga Swiatek la semifinale della parte alta del Wta 1000 di Indian Wells. La polacca ha vinto la nona partita consecutiva, dominando la statunitense Madison Keys 6-1 6-0. Altrettanto sbilanciato l’altro quarto di finale: la rumena, campionessa a Indian Wells nel 2015, ha sconfitto 6-1 6-1 la slovena Petra Martic in appena 53 minuti. “E’ stata la mia miglior partita dell’anno” ha detto l’ex n.1 del mondo, che quest’anno ha un bilancio vittorie-sconfitte di 15-3. E 13 dei 15 successi sono maturati in due set.

Swiatek, prima giocatrice a raggiungere quattro semifinali in stagione, ha vinto più match di tutte nel circuito Wta (18) ed è ancora imbattuta nei “1000” nel 2022 dopo il titolo vinto a Doha. Sarà il quarto scontro diretto tra Halep e Swiatek che finora si erano incontrate solo negli Slam: Halep ha vinto al Roland Garros nel 2019 e all’Australian Open dell’anno scorso, Swiatek nel suo cammino trionfale a Parigi nel 2020.