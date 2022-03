Tim: avanti interlocuzioni con KKR, ricevuta proposta CVC**

MeteoWeb

Roma, 28 mar. .- (Adnkronos) – TIM, su richiesta della Consob, comunica che “proseguono le interlocuzioni” con il Fondo KKR “al fine di acquisire le indicazioni necessarie per giudicare concretezza, attualità e attrattività della manifestazione non vincolante ed indicativa di interesse” inviata lo scorso 17 novembre 2021″. Ma il gruppo comunica anche che “nella tarda serata del 25 marzo scorso è stata ricevuta dal fondo CVC una proposta non vincolante”.

Questa – si spiega – ha come oggetto “l?acquisto di una partecipazione di minoranza in una società, da costituire in caso di perfezionamento dell?operazione, nella quale sarebbero incluse le attività della divisione Enterprise di TIM (cioè connettività e servizi ICT) oltre a quelle di Noovle, Olivetti, Telsy e Trust Tecnologies”. “La proposta sarà sottoposta alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di TIM” conclude la nota.