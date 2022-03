“Tratto a 3 corsie A1 Barberino-Firenze Nord opera più grande d’Europa”

MeteoWeb

Firenze, 18 mar. – (Adnkronos) – “Ogni anno quest’opera consente di risparmiare un milione e mezzo di ore degli utenti, sia merci che persone, che passano sull’infrastruttura; quindi in quattro anni noi ripaghiamo un’infrastruttura così importante”. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, questa mattina a Barberino di Mugello (Firenze), a margine della cerimonia di apertura del tratto a tre corsie dell’A1 tra Barberino e Firenze nord.

“Questa è l’opera più grande a tre corsie, con la più grande galleria, la Santa Lucia, mai realizzata in Europa, con la fresa più grande mai utilizzata nel continente – ha aggiunto Tomasi – È tra le tre opere più grandi al mondo a tre corsie. Questo dà la misura della complessità dell’opera. In termini di risparmio, ricordiamo che per costruire quest’opera abbiamo impiegato 6 milioni di ore uomo”.

“Sono emozionato perché venendo qui ho visto la bandiera italiana vicina a quella ucraina. Queste opere sono ponti di unione. Nella speranza che questa guerra finisca presto”. Così Roberto Tomasi aprendo il suo intervento durante la cerimonia di inaugurazione. Nei pressi della nuova galleria Santa Lucia sventolano vicine le bandiere dell’Italia e dell’Ucraina.