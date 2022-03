Trieste: poliziotti uccisi, padre vittima ‘lapide senza giustizia è un mare senza vita’**

MeteoWeb

Milano, 4 mar. (Adnkronos) – “Una lapide senza giustizia è un mare senza vita”. Così Pasquale Rotta, padre di Pierluigi, il poliziotto ucciso insieme al collega Matteo Demenego il 4 ottobre 2019 in questura a Trieste, commenta su Facebook l’esito della perizia – chiesta lo scorso dicembre dalla corte d?Assise di Trieste – che riconosce la totale capacità di volere dell?imputato Alejandro Stephan Meran. Dunque il 32enne di origine domenicana non è imputabile, il suo futuro è in un centro di cura psichiatrica e non più in carcere. Le parole del papà del giovane agente morto sono accompagnate dall’immagine della targa in marmo che riporta il nome delle due vittime.