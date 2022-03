Tumore al colon-retto, Merck Italia lancia una campagna per vincere la paura

MeteoWeb

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) – In occasione del Colorectal cancer awareness month 2022, il mese dedicato al tumore del colon-retto, Merck lancia in Italia una campagna innovativa nel messaggio e nei mezzi utilizzati per sensibilizzare le persone e comunicare l?importanza e il valore della prevenzione. Merck Italia ha scelto così di comunicare la campagna tramite un?attività di DOOH e su Linkedin, attivando una challenge connessa a una speciale playlist su Spotify.

Il tumore al colon-retto è una delle neoplasie più diffuse in Occidente, ma se viene diagnosticato e gestito per tempo la sopravvivenza dei pazienti sale fino al 90%. Ciò che spesso ostacola la prevenzione e frena un paziente dall?effettuare un esame di screening, generando un inevitabile ritardo su una possibile diagnosi, è la paura. Ecco perché la campagna di Merck Italia, pensata e organizzata insieme al partner di comunicazione digitale GreatPixel e su circuito maxi led di Urban Vision, propone un key message forte e capace di andare dritto al punto: ‘PauraREVENZIONE Cancellare la paura di un controllo può salvarti la vita’. Questo il messaggio che è possibile leggere in questi giorni sui maxischermi per le strade di Roma e Milano, e sulla company page LinkedIn aziendale ().

Ed è proprio su LinkedIn che una delle iniziative promosse dall?azienda ha attivato un vero e proprio movimento che fa leva sul sound branding per diffondere una nuova cultura della prevenzione. Attraverso la creazione della playlist Fearless Vibes su Spotify (), Merck Italia è riuscita a veicolare il messaggio della campagna ma soprattutto a unire e coinvolgere gli utenti online nell?iniziativa.

È stata lanciata una challenge sui social media, invitando le persone a partecipare per vincere la paura a supporto di tutti coloro che, con coraggio, superano ogni ostacolo per intraprendere un percorso di cura proprio contro il tumore del colon-retto. La challenge, tutt?ora in corso, prevede la scelta di una canzone speciale per ciascun partecipante – un brano capace di far superare la paura, qualunque essa sia – e di condividerla tramite post sul proprio profilo personale taggando Merck Italia e un?altra persona, aggiungendo gli hashtag di campagna #FearlessVibes #ColorectalCancer #CRCAwarenessMonth. La playlist sta raccogliendo tutte le canzoni pubblicate e condivise e sarà completata alla fine del mese.

?Questi momenti di sensibilizzazione e awareness sono fondamentali per lavorare sulla cultura della salute in modo ampio e impattante sulle persone. Come Merck Italia ci impegniamo costantemente nel cercare linguaggi immediati e canali sempre nuovi per comunicare al vasto pubblico. Crediamo che questa campagna ne sia un?ulterioreconferma, al servizio dei pazienti e della popolazione”, commenta Iris Buttinoni, Head of Communications Italia per Merck.

?La cultura orientata al cliente e la continua ricerca sull?innovazione sono i due motori che, in GreatPixel, ci spingono a fare sempre meglio sui progetti in cui siamo coinvolti. Questa collaborazione con Merck Italia e i risultati che stiamo raggiungendo insieme, considerando le tematiche delicate ma fondamentali per le persone e l?intero Sistema Paese, ci riempie di orgoglio”, sottolinea Giovanni Pola, Ceo e Founder di GreatPixel. La challenge rimarrà poi a disposizione di tutti: uno spazio generato dalle persone e dedicato alle persone, unite e solidali contro la paura.