Ucraina: amb. Zazo, ‘preoccupato per sviluppi, ma non credo a rischio guerra mondiale’

Milano 13 mar. (Adnkronos) – “Il momento secondo me è piuttosto pericoloso. Non credo a un rischio di una guerra mondiale, anche perché la Nato non lo vuole, ma al rischio che l’Ucraina diventi teatro di una guerriglia urbana, che può diventare una guerra partigiana in futuro. Io spero di no, dipende molto dal presidente Putin o dal successo di una mediazione internazionale”. Lo ha detto l’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo, collegato da Leopoli con Che tempo che fa (Rai 3).

“Militarmente parlando la Russia è superiore all’Ucraina e probabilmente riuscirà a conquistare le grandi città ucraine e ad arrivare con i carrarmati al centro delle grandi città ucraine, ma poi non saranno mai in grado di governare, di insediare un governo filorusso fantoccio e di sostenerlo. Sul piano militare la Russia vincerà, ma il vero problema è che sarà impossibile governare questo Paese con 190mila uomini, in un territorio che è più grande del doppio della Francia”, ha detto Zazo, spiegando che il principale ostacolo è anche la resistenza ucraina.

“C’è l’ostilità generale della popolazione ucraina. Perfino nelle città già conquistate c’è una sollevazione popolare allucinante. Sono fermamente determinati a resistere. Questa è una lotta per la libertà, per l’autodeterminazione del popolo. Ecco perché sono abbastanza preoccupato per gli sviluppi futuri”, ha spiegato l’ambasciatore.