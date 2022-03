Ucraina: amb. Zazo, ‘problemi più pressanti acqua, cibo e farmaci’

MeteoWeb

Milano 13 mar. (Adnkronos) – “Dobbiamo soprattutto concentrarci sui beni di prima necessità. I problemi più pressanti sono l’acqua, generi alimentari e farmaci, soprattutto nelle città che sono circondate dalle truppe”. Lo ha detto in collegamento con Che tempo che fa (Rai 3) l’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo.

“Qui ormai la situazione sta diventando drammatica: ci sono 2,5 milioni di rifugiati all’estero e tra i 2 e i 3 milioni di sfollati interni. Se una delle città ucraine dovesse cadere, la situazione peggiorerebbe ulteriormente”, ha aggiunto Zazo, ricordando che “si tratta del più grande movimento di rifugiati e sfollati interni dalla seconda guerra mondiale ad oggi”.

“Credo – ha aggiunto – che in questo momento sia molto importante il ruolo che svolge l’ambasciata italiana, perché in questo momento c’è una grande generosità da parte italiana, ma è importante che ci sia ordine e coordinamento e noi siamo pronti a dare una grande mano nel creare i canali giusti”.