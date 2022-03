Ucraina: ambasciatore Kiev, ‘Praga non può più far fronte a flusso rifugiati’

MeteoWeb

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – L’ambasciatore ucraino nella Repubblica Ceca Yevghen Perebyinis ha dichiarato che il Paese “fa fatica ad accogliere tutti i profughi ucraini. Chiediamo ai profughi, insieme al Governo ceco, di non concentrarsi a Praga, dove non si trovano più posti nelle scuole ucraine”. Lo ha riferito un corrispondente a Praga dell’Agenzia di stampa ucraina Unian.

La Repubblica Ceca sta affrontando il flusso di rifugiati ucraini in cerca di salvezza dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Vi esortiamo ad andare nelle regioni dove ci sono ancora alcuni posti rimasti”, ha detto il diplomatico, secondo cui il governo ceco ha fatto appello ai partner europei affinché si uniscano più attivamente al collocamento dei rifugiati ucraini, perché la Repubblica Ceca ritiene che il flusso con cui è stata in grado di far fronte all’emergenza abbia toccato ormai il limite gestibile.

Secondo l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, il numero di rifugiati dall’Ucraina all’estero ha già superato il numero di tre milioni di persone.