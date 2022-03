Ucraina: armatore francese Cma Cgm sospende tratte da e verso Russia

MeteoWeb

Parigi, 1 mar. (Adnkronos) – L’armatore francese Cma Cgm sospende da oggi le tratte da e per la Russia fino a nuovo ordine. Lo rende noto il gruppo francese di trasporto e spedizione di container. “Continuiamo a seguire l’evoluzione della situazione in Ucraina e nella regione del Mar Nero. Le nostre priorità restano di proteggere i nostri impiegati e di assicurare in quanto possibile la continuità della nostra catena di approvvigionamento”. Tutti i dipendenti del gruppo in Ucraina “sono in sicurezza e lavorano da casa. Continuiamo ad assicurare un contatto permanente con loro. Prendiamo anche tutte le misure necessarie per i nostri marinai”. Inoltre “sono state prese delle misure preventive per proteggere i nostri sistemi informatici e dati personali e quelli dell’azienda”.