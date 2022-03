Ucraina: Banca Centrale Russia, ‘anche prossima settimana Borsa Mosca chiusa’

MeteoWeb

Mosca, 12 mar. (Adnkronos) – La Banca Centrale russa ha annunciato che la Borsa di Mosca non riaprirà agli scambi azionari per tutta la settimana dal 14 al 18 marzo. La Banca Centrale, attraverso il proprio sito web, ha annunciato che le operazioni in valuta straniera riprenderanno alle 10 di lunedì (ora locale) e che per quella data riprederanno anche le contrattazioni sulle commodity. Per il mercato azionario, relativamente alla settimana che avrà inizio il 21 marzo, la Banca Centrale ha annunciato che farà un comunicato nei prossimi giorni.

La Borsa di Mosca è rimasta chiusa dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, dopo che gli Usa, la Ue e gli altri alleati occidentali hanno imposto una serie di dure sanzioni alla Russia spingendo il rublo a i suoi minimi storici nei confronti del dollaro. Fino a oggi, la politica della Banca Centrale russa era stata di annunciare l’eventuale ripresa delle contrattazioni di Borsa – regolarmente cancellate – solo pochi minuti prima dell’inizio di ogni seduta.