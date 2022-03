Ucraina, Bianchi: “al lavoro con partner Ue per soluzioni comuni, faremo il massimo”

MeteoWeb

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Mercoledì ho partecipato in video-collegamento alla riunione dei Ministri dell?Istruzione dell?Unione europea sull?Ucraina, alla quale è intervenuto, su invito della presidenza francese, il ministro dell?Istruzione ucraino, Serhiy Mykolayovych Shkarlet. Durante l?incontro, Shkarlet ci ha illustrato la piattaforma online di contenuti didattici spiegando che può costituire uno strumento utile e di supporto per assicurare la continuità educativa delle bambine e dei bambini ucraini che stanno fuggendo dalla guerra”. Lo riferisce all’Adnkronos il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Insieme agli altri ministri Ue – prosegue – abbiamo ribadito la necessità di rafforzare il coordinamento europeo e fornire una risposta forte e univoca dell?Ue per garantire la scolarizzazione dei bambini ucraini, nonostante la drammatica situazione. Dall?inizio della crisi le nostre scuole in tutta Italia stanno accogliendo i bambini in arrivo, mostrando grande generosità e affetto. Abbiamo previsto uno stanziamento iniziale di 1 milione di euro per sostenere i costi della mediazione linguistica e culturale, oltre che di quanto sarà necessario a garantire l’accoglienza e l?alfabetizzazione”.

“Stiamo monitorando i numeri degli arrivi e la situazione sul territorio, ieri abbiamo riunito i nostri direttori degli Uffici scolastici regionali e abbiamo discusso anche dell?emergenza. Ora insieme agli altri partner Ue stiamo lavorando a soluzioni comuni, in stretto contatto con la Commissione Europea e con il Ministero dell?Istruzione ucraino. L?obiettivo comune – conclude Bianchi – è fare il massimo per garantire una risposta solidale alla guerra in Ucraina, nel rispetto dei diritti umani fondamentali e della continuità educativa?.

(di Roberta Lanzara)