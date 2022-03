Ucraina: Biden, ‘ci coordiniamo con G7 e Ue su sicurezza energetica e alimentare’

MeteoWeb

Bruxelles, 24 mar. (Adnkronos) – Sulla sicurezza alimentare ed energetica, “ci coordiniamo con il G7 e l’Unione europea”. Lo ha spiegato il Presidente statunitense Joe Biden in conferenza stampa dal Consiglio europeo. “Per quanto riguarda le carenze legate a generi alimentari, certo che ci abbiamo pensato – spiega ai cronisti -. Abbiamo parlato molto come Ue, come Usa e Canada di come integrare e seminare più rapidamente. Poi esortiamo tutti i paesi dell’Ue a non mettere limite all’invio di alimenti dall’estero, stiamo cercando di capire cosa fare per alleviare” i problemi legati alla sicurezza alimentare e alla carenza di alcuni generi.