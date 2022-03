Ucraina: bimbi collegati a lezioni online da 134 Paesi diversi

MeteoWeb

Milano 25 mar. (Adnkronos) – Si collegano da 134 Paesi diversi i bambini ucraini iscritti alla piattaforma “La scuola ucraina online”, uno dei servizi chiave per poter far proseguire le lezioni, nonostante la guerra.

Dall’inizio del conflitto – fa sapere il Ministero della Trasformazione digitale su Telegram – sono 110mila i nuovi utenti che si sono iscritti alla piattaforma e oltre 1 milione le visualizzazioni delle video lezioni.

Oltre che dall’Ucraina, la maggior parte degli accessi avvengono da Polonia, Repubblica Ceca, Germania e Usa.Le lezioni sono disponibili online e vengono anche trasmesse in tv. La piattaforma offre anche riassunti e test sul programma statale.