Ucraina: blog Navalny denuncia, ‘a Pesaro lussuosa villa figlio ex Governatrice San Pietroburgo’

Milano 2 mar. (Adnkronos) – A Pesaro, su un terreno di 26 ettari, sorge una lussuosa villa di 774 metri quadrati, con una piscina lunga 20. Sul cancello campeggia una grande lettera ‘M’, che secondo il blog dell?oppositore russo Navalny si riferisce a Sergei Matvienko, figlio di Valentina Matvienko, ex governatore di San Pietroburgo, ora presidente del Consiglio federale dell’assemblea della Federazione Russa. Il sito di Navalny la definisce “un simbolo della corruzione di Putin”, non solo perché “partecipa a eventi pubblici indossando gioielli e orologi del valore di decine di milioni di rubli”, ma perché “non esita a dichiarare enormi immobili, che non potrebbe mai acquistare da sola. Molti si riconducono a suo figlio, Sergei Matvienko”.

Come il caso della villa di Pesaro, di proprietà di un fondo, come riporta il sito di Navalny, che ha scoperto il legame tra la villa e la famiglia Matvienko dal un cartello sui lavori di ristrutturazione in corso dal novembre 2021, che riporta come committente proprio il figlio della presidente del Consiglio della Federazione Russa.

Il blog dell’oppositore russo ha spulciato anche la pagina Instagram della nuora di Matvienko, Yulia, dove ci sono diverse foto scattate nella villa di Pesaro. Il post fa notare un altro particolare: “a 50 metri dalla recinzione della villa c?è un faro della marina militare delle forze armate italiane”. “È così – conclude il blog di Navalny – che la famiglia Matvienko si stabilì comodamente dietro le linee nemiche”.