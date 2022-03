Ucraina: Casini, ‘solidarietà a Giannini, professionista libera stampa’

MeteoWeb

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Massimo Giannini è un professionista che conosce bene i doveri e i diritti della libera stampa. L?improvvida iniziativa dell’ambasciatore russo in Italia non è altro che un’altra bella medaglia che si può appuntare e che ne attesta la credibilità professionale. Non ce ne era bisogno, ma credo che sia indicativa di come l?establishment russo concepisce il rapporto tra potere politico e giornalismo libero”. Così Pier Ferdinando Casini.