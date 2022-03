Ucraina: Castellone, ‘M5S vota sì a risoluzione con dolore nel cuore’

MeteoWeb

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Oggi, ancora una volta, il M5S appoggerà con responsabilità il governo, voteremo” la risoluzione di maggioranza “anche se con un grande dolore nel cuore. La voteremo perché riteniamo che, come lei ha sostenuto, oggi sia il momento di fare i conti con la Storia”. Così la presidente del gruppo M5S al Senato, Mariolina Castellone, nelle dichiarazioni di voto in Aula.

“Oggi è un giorno cupo – ha esordito – un giorno che mai avremmo voluto vivere, un giorno di dolore per il Parlamento e per il paese. Dopo due anni difficili ci troviamo a discutere su come intervenire in una guerra che colpisce al cuore l’Europa. Il ripudio della guerra è la stella polare che da sempre guida il M5S, per questo abbiamo sempre sostenuto la via del dialogo e della diplomazia, ma di fronte all’inaccettabile decisione russa di invadere uno Stato sovrano noi riconosciamo il diritto del popolo ucraino a difendersi”.

Castellone ha poi chiesto un impegno “a oltranza per il dialogo”, per “arrivare a una tregua umanitaria, a un processo negoziale. Una strada non facile, ha rimarcato, ma doverosa per risparmiare altre sofferenze al popolo ucraino e scongiurare uno scenario bellico ancor più gravoso. Questo è, più che mai, il momento di lavorare per costruire. I negoziati in Bielorussia lasciano vedere uno spiraglio per uscire da questo incubo. Siamo sicuri che l’Europa lavorerà perché questo spiraglio diventi breccia nel muro contro muro. Si impegni per un accordo che porti a far tacere le armi”. (segue)