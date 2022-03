Ucraina: “incendi intorno a Chernobyl, sale il livello di inquinamento radioattivo”

MeteoWeb

Estesi incendi sono scoppiati nella zona di esclusione di Chernobyl a causa degli intensi bombardamenti da parte dei russi. Lo ha riferito il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino (Verkhovna Rada), Lyudmila Denisova nel suo canale Telegram, citata da Unian. Attualmente sono noti 31 incendi che hanno bruciato oltre 10.000 ettari di foresta.

L’incendio, ha spiegato Denisova, provoca un aumento del livello di inquinamento atmosferico radioattivo. “La combustione rilascia radionuclidi nell’atmosfera, che vengono trasportati dal vento su lunghe distanze. Le radiazioni minacciano Ucraina, Bielorussia ed Europa“, ha affermato Denisova.

I soccorritori non sono attualmente in grado di adottare misure efficaci per controllare e spegnere le fiamme, a causa del controllo russo su tutta l’area. Il sindaco Slavutych ha fatto appello all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) affinche’ invii esperti e attrezzature antincendio in Ucraina il prima possibile.