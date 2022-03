Ucraina: commissario diritti umani, ‘da russi crimini di guerra, si rafforzino sanzioni’

MeteoWeb

Milano 26 mar. (Adnkronos) – “L’esercito terroristico della Federazione Russa sta puntando a distruggere con armi pesanti le città della regione di Luhansk”. Lo denuncia sui social Lyudmila Denisova, commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, riferendo che nonostante la promessa di far tacere le armi per consentire ai civili di evacuare, “gli occupanti hanno lanciato pesanti razzi ‘Point-U’ e ‘hail’ contro la città di Lysychansk”.

Demisova parla poi di attacchi contro una miniera, un negozio di alimentari, case di campagna ed edifici residenziali a Severodonetsk e denuncia: “Uccidendo brutalmente i civili, le forze dell’aggressore continuano a commettere crimini contro l’umanità, così come definito dallo Statuto del Tribunale militare internazionale e dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, ignorando tutti le prescrizioni della Convenzione di Ginevra relative alla protezione dei civili in tempo di guerra”.

Per questo la commissaria ucraina per i diritti umani chiede “alla comunità internazionale e ai nostri partner di continuare a rafforzare le sanzioni economiche e finanziarie contro lo Stato terrorista della Federazione russa, per un’immediata cessazione delle ostilità e del genocidio del popolo ucraino”.