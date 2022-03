Ucraina: Comune Mariupol, distrutto centro riabilitazione pediatrica

MeteoWeb

Milano 25 mar. (Adnkronos) – A Mariupol è stato distrutto il centro di riabilitazione pediatrica, riaperto solo pochi mesi fa, nell’autunno 2021, dopo i lavori di ricostruzioni finanziati anche dalla Bei, la banca europea per gli investimenti.

Lo comunica su Telegram il Comune della città dell’Ucraina meridionale, distrutta dalla guerra.

“Abbiamo costruito questa moderna struttura medica insieme alla Banca europea per gli investimenti. Un luogo pensato per salvare la vita dei bambini, distrutto da chi ha deciso di ‘liberarci’ con la forza”, si legge nel messaggio del Comune di Mariupol, che su Telegram condivide anche un video della struttura distrutta dai bombardamenti.