Ucraina: congelati beni oligarchi russi, villa in Toscana Savchenko e yacht Mordaschov

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Congelati i primi beni in Italia degli oligarchi russi: il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Comitato Sicurezza Finanziaria a carico di Oleg Savchenko, applicando la misura restrittiva alla ‘Villa Lazzareschi’, situata in provincia di Lucca, del valore di 3 milioni di euro.

In collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia e del Reparto Operativo Aeronavale di Genova, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ha poi eseguito il provvedimento di congelamento a carico di Alexsej Alexandrovits Mordaschov, applicando la misura all’imbarcazione ‘Lady M Yacht’, ormeggiata al porto di Imperia e del valore stimato di circa 65 milioni di euro.