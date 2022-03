Ucraina: Conte, ‘Copasir già chiarito no spionaggio, il resto è dietrologia’

MeteoWeb

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Il Copasir ha già chiarito che non c’è stato nessun elemento di criticità o spionaggio” nell’operazione di aiuto sanitario della Russia in Italia nel 2020. “Non c’è alcun elemento ma c’è quell’affascinante pratica italiana del complottismo e dietrologia”. Così Giuseppe Conte a In mezz’ora in Più. “Non ci sono elementi è stato ribadito nell’audizione al Copasir. In quel momento noi non abbiamo rifiutato aiuti da nessuno”.