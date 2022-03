Ucraina: Conte, ‘non si può rispondere emotivamente con riarmo’**

MeteoWeb

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “No a un massiccio aumento delle spese militari”. Lo ribadisce Giuseppe Conte e In Mezz’ora in Più. “Non possiamo distrarre risorse in questo momento di grande difficoltà economica e sociale, e investire fondi straordinari nel riarmo. Noi siamo assolutamente contrari”.

“Di fronte a questo momento di instabilità non possiamo rispondere emotivamente con riarmo. Se si decide di ricorrere questa prospettiva bisognerà distrarre spese da bilancio nazionale che andranno presi da welfare o transizione ecologica, io sono contrario”.