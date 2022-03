Ucraina: controffensiva forze ucraine a Kharkiv

MeteoWeb

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – L’esercito ucraino ha liberato diversi insediamenti nella regione di Kharkiv, in direzione di Little Rogan. Lo riferisce il capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv Oleg Synegubov: “Oggi – ha scritto su Telegram – le forze armate ucraine non solo stanno difendendo le loro posizioni, ma si stanno muovendo in una controffensiva. In direzione di Little Rogan, diversi insediamenti sono già stati liberati, mentre continuano i combattimenti”.

“Sono ancora in corso scontri nella direzione di Izyum – ha aggiunto -dove le nostre truppe detengono anche posizioni difensive. Le forze armate dell’Ucraina continuano a difendere la regione di Kharkiv e non si ritirano di un metro”.