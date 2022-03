Ucraina: da domani a Kiev riprendono in dad lezioni scuola e università

MeteoWeb

Milano 27 mar. (Adnkronos) – Da domani riprendono da remoto le lezioni nelle scuole, nei licei e nelle università di Kiev. Lo comunica l’amministrazione comunale militare della capitale ucraina, precisando che non ci saranno valutazioni e compiti a casa. L’obiettivo dell’educazione a distanza è infatti quello di “aiutare i bambini, non di creare altro stress e ansia”, spiega una nota.

Le autorità cittadine hanno annunciato che è stata creata una rete di servizi online per i giovani di Kiev e gli insegnanti della città.