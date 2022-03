Ucraina: D’Incà, ‘defezioni M5S in Aula? Posizioni personali’

MeteoWeb

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Le assenze in Aula, oggi alla Camera per l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “è un episodio di chi esprime un parere personale, ma non c?è dubbio sulla posizione del nostro Paese, una condanna dell?aggressione russa e di una ricerca in tutti i modi di una soluzione di pace. Una tregua prima e un tavolo per mettere assieme le persone, anche con un percorso di pace come indicato da Zelensky”. Lo ha detto il ministro ai Rapporto col Parlamento Federico D’Incà, ospite di ‘Start’ su Skytg24.