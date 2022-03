MeteoWeb

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Respingiamo con forza gli attacchi arrivati da Mosca nei confronti del ministro Guerini. Non accettiamo e non accetteremo mai nessun tipo di prevaricazione, la diplomazia e la pace si perseguono senza alzare i toni e senza becera propaganda. La mia solidarietà a Guerini”. Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.