Ucraina: Draghi, ‘Europa sta facendo moltissimo’

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “L’Europa può fare di più? Stiamo attenti. Zelensky chiede l’entrata delle forze Nato, dei nostri aerei nello spazio aereo ucraino non è possibile, significherebbe entrare in guerra. E’ un punto su cui all’interno della Nato c’è unanimità a quasi, a cominciare dagli Stati Uniti. Ci sono paesi che vorrebbero un intervento più deciso ma la maggior parte è su questo fronte”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.