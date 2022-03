Ucraina: Draghi, ‘rischi alimentari o energetici? Non è il caso di lanciare allarme’

MeteoWeb

Roma, 17 mar (Adnkronos) – “Non è ancora il caso” di lanciare allarmi sulle conseguenze di tipo economico per l’Italia dalla guerra in Ucraina. Lo ha detto Mario Draghi.

“Prenderemo dei provvedimenti. Dobbiamo prepararci, ma da qui a lanciare allarmi ancora ci corre -ha detto il premier-. Dobbiamo reagire, per esempio, alle insufficienze degli approvvigionamenti alimentari come a quelli per il gas con la diversificazione, con un intervento sui prezzi, aiutare famiglie e imprese”.