Ucraina: Everton, ‘sospesi con effetto immediato accordi sponsorizzazione con società russe’

Londra, 2 mar. (Adnkronos) – “Tutti all’Everton sono scioccati e rattristati per gli eventi spaventosi eventi che si stanno svolgendo in Ucraina. Questa tragica situazione deve finire al più presto e ogni ulteriore perdita di vite umane deve essere evitata”. lo scrive l’Everton in una nota. “I giocatori, lo staff tecnico e tutti coloro che lavorano all’Everton stanno fornendo pieno supporto al nostro giocatore Vitalii Mykolenko e alla sua famiglia e continueranno a farlo. Il Club conferma di aver sospeso con effetto immediato tutti gli accordi di sponsorizzazione commerciale con le società russe Usm, Megafon e Yota”, conclude il club inglese di Premier League.