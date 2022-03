Ucraina: ex pugile Klitschko, ‘abbiamo assolutamente bisogno di supporto e aiuto’

MeteoWeb

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko e suo fratello Wladimir – entrambi ex campioni mondiali di boxe dei pesi massimi – sono apparsi insieme chiedendo maggiore sostegno da parte degli alleati per difendere l’Ucraina. Wladimir ha affermato che le risorse non sono “mai sufficienti” in quanto le infrastrutture del paese sono state parzialmente paralizzate dai bombardamenti durante una “terribile avanzata” negli ultimi giorni. Il sindaco e suo fratello hanno ringraziato i governi che avevano fornito aiuto internazionale, ma hanno affermato che erano necessarie forniture di base come cibo e acqua, oltre a più armi.

In un’intervista congiunta su Bbc News, Wladimir ha dichiarato: “Non è mai abbastanza. C’è un’enorme richiesta perché le infrastrutture sono parzialmente distrutte dai bombardamenti che stanno avvenendo in tutto il paese nelle diverse città. Non è assolutamente sufficiente e abbiamo assolutamente bisogno di supporto e aiuto: supporto finanziario, supporto per attrezzature militari, supporto medico”. Vitali ha aggiunto: “Tutti devono essere coinvolti. Non è una guerra contro l’Ucraina, è una guerra contro (tutti) i civili ed è una guerra contro la democrazia. Abbiamo bisogno del sostegno, del sostegno di tutto il mondo”.