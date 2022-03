MeteoWeb

Milano 3 mar. (Adnkronos) – ?Siamo in contatto con il governo per la realizzazione di un ospedale da campo al confine dell?Ucraina, presumibilmente in Romania, in grado di offrire assistenza il più vicino possibile alle zone di guerra?. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, dopo l?arrivo in Lombardia dei primi sei piccoli pazienti oncologici assistiti dalla onlus Soleterre.