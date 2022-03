Ucraina: fonti, differenti punto di vista tra i movimenti nazionalisti europei su conflitto

MeteoWeb

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Emerge un differente punto di vista tra i movimenti nazionalisti europei che, nella maggior parte dei casi, sui social media e su account social riconducibili a loro, esprimono solidarietà e sostegno nei confronti dell?Ucraina condannando l?avvio della cosiddetta ‘operazione speciale’ russa, ma che, in altri casi, movimenti di estrema destra utilizzano il tema del conflitto come pretesto per dimostrare l?inefficienza delle organizzazioni internazionali (Nato e Ue). Lo riferiscono all’Adnkronos fonti degli apparati di sicurezza italiani.