Ucraina: gen. Graziano, ‘truppe russe non adeguate per equipaggiamento e morale’

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – In Ucraina “i russi stanno impegnando quasi tutte le forze disponibili” e al momento “sono in quella che in gergo si chiama pausa operativa, cioè devono fare rifornimento, confrontarsi con le perdite subite, organizzarsi per riprendere i combattimenti”. Inoltre le forze armate russe, oltre a non avere un livello tecnologico paragonabile a quello occidentale, “non sono adeguate per consistenza, equipaggiamento e anche per morale”. Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare Europeo ospite dell?Aseri, l’Alta Scuola di Economia e Relazioni internazionali dell?Università Cattolica.

Dall’altra parte “c?è la volontà di resistenza del popolo ucraino e la forza delle armate che non si sono sciolte come la neve al sole”, che “combattono con decisione perché hanno la speranza di vincere”. In tutto questo la componente tempo sta giocando la sua parte, non certamente a favore del presidente russo, Vladimir Putin, che voleva “una guerra rapida, veloce e poco sanguinosa” e che è invece diventata “una guerra d?attrito”. Il rischio è che Putin, “non potendo perdere la faccia, passi ai bombardamenti indiscriminati delle città e all?impiego di mercenari”.