Ucraina: interrogazione Lega a Commissione Ue, tutelare disabili

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – ?Servono iniziative Ue per la tutela dei cittadini ucraini con disabilità. Durante l?emergenza umanitaria in corso, molti di loro sono rimasti bloccati nei territori sotto attacco, senza possibilità di fuga: tali soggetti, tra i quali molti minori e anziani, non sono in grado di provvedere alle loro più elementari necessità. Abbiamo presentato un?interrogazione alla Commissione europea per sollecitare un intervento urgente, chiedendo azioni mirate in favore di questa specifica categoria di cittadini, tra i più deboli di tutta la popolazione, per salvaguardare e tutelare i loro diritti e dei loro familiari nello scenario di guerra ucraino”. Lo rende noto Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, primo firmatario dell?interrogazione, condivisa dai colleghi Marco Campomenosi (capo delegazione), Marco Zanni (presidente gruppo Id), Matteo Adinolfi, Simona Baldassarre, Alessandra Basso, Anna Cinzia Bonfrisco, Paolo Borchia, Rosanna Conte, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Gianna Gancia, Stefania Zambelli.

“L?Ue -aggiunge- si fonda anche sul principio di tutela dei disabili, è dovere civico della Commissione impegnarsi per assisterli e, ove possibile, aiutarli a lasciare il Paese in sicurezza?.