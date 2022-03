MeteoWeb

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Questo spregiudicato spaccone, vuole trascinare il mondo nella terza guerra mondiale. Fare tutto il possibile per impedirla”. Così in un tweet il senatore ex M5S Elio Lannutti, commentando la richiesta di armi avanzata dal presidente ucraino Zelensky ai leader dei Paesi nordici e baltici della Joint Expeditionary Force, riuniti a Londra dal premier britannico Boris Johnson.