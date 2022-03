Ucraina: Letta, ‘agghiacciante sentir dire basta che ucraini si arrendano e finisce tutto’

MeteoWeb

Roma, 10 mar (Adnkronos) – Per la guerra in Ucraina “c’è un responsabile, a Russia. Perchè sento dire basta che gli ucraini si arrendano e finisce tutto. Ho sentito queste cose e le trovo agghiaccianti. Penso invece che la resistenza ucraina è un anelito di libertà e di democrazia e il messaggio di autodeterminazione dei popoli a me sembra un grande messaggio che vale per tutti”. Lo ha detto Enrico Letta su Twich.