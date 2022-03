Ucraina: Letta, ‘crimini contro umanità non resteranno impuniti’**

MeteoWeb

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “La storia del processo Condor dimostra come i crimini contro l’umanità non sono crimini impuniti, devono essere puniti. La mente e il cuore vanno all’Ucraina, vogliamo dire molto chiaramente che i crimini contro l’umanità che si compiendo contro l’Ucraina e il popolo civile non rimarranno impuniti”. Lo ha detto Enrico Letta nel saluto introduttivo al seminario on line ?La fine del Condor. Dalle dittature alla democrazia: progressisti tra Italia e America Latina’.

“Credo che questo sia un dovere morale che ci prendiamo oggi rispetto alle più di mille vittime civili in due settimane di terribile guerra”, ha aggiunto il segretario del Pd.