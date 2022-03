Ucraina: Letta, ‘Putin da solo sta scatenando guerra, tutti si chiedono se sia sano di mente’

MeteoWeb

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo dimostrato la differenza fra i Parlamenti e l’autocrazia. La differenza fra un Parlamento di tanti, e l’autocrazia di uno, a capotavola, il più lontano possibile dagli altri. Il capotavola da solo sta scatenando una guerra. Tutti si chiedono se sia sano di mente. In democrazia, tutti insieme, saremmo in grado di bloccarlo. Nell’autocrazia no”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull’Ucraina.