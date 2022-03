Ucraina, Mattarella: “Arginare e battere ragioni guerra aperta da Russia”

MeteoWeb

(Adnkronos) – “La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra aperta” dalla Russia in Ucraina. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata dell’Unità nazionale.

“Italiani ed europei siamo chiamati alla solidarietà e all’aiuto nei confronti delle popolazioni terribilmente colpite, e all’impegno perché si fermino i combattimenti, si ritirino le forze di occupazione e venga ripristinato il diritto internazionale – ha continuato – Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull’importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell’uomo, primo dei quali è il diritto a vivere in pace”.

“A tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita in nome di questi ideali si rivolge oggi il pensiero del popolo italiano”, si legge ancora nel messaggio del capo dello Stato.