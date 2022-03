Ucraina, nuova serie podcast Adnkronos dedicata alla guerra

MeteoWeb

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Cosa sta succedendo davvero in Ucraina? E cosa accadrà nell?equilibrio globale del pianeta a causa del conflitto? Adnkronos dedica alla tragedia della guerra in Ucraina, che vede centinaia di morti e migliaia di feriti tra militari e civili, una nuova serie podcast originale. Attraverso la voce e i suoni, in una modalità riflessiva e non urlata, approfondirà e tenterà di comprendere le ultime notizie dal fronte. Ma poi quelle notizie vanno capite meglio, lette in controluce anche utilizzando la viva voce dei protagonisti. Una modalità riflessiva e mai soggetta a manipolazione. L?audio e le parole possono essere lo strumento più adeguato per organizzare una riflessione corale che vada oltre l’affanno della cronaca quotidiana.

Adnkronos è pronta ad entrare nel mondo dell?audio anche con una nuova radio DAB che è in fase avanzata di strutturazione e che partirà prossimamente. Primo passo, una nuova serie podcast originale interamente dedicata all?Ucraina.