Ucraina: oligarca ucraino Achmetov ha interrotto i rapporti commerciali con Russa

Kiev, 5 mar. (Adnkronos) – L’oligarca ucraino Rinat Achmetov, che è tra gli uomini più ricchi dell’Ucraina con un patrimonio stimato in 7,1 miliardi di dollari, in seguito all’invasione russa ha interrotto i rapporti commerciali con la Russia. Lo riferisce The Kiyv Independent che cita una dichiarazione rilasciata dallo stesso magnate all’Ekonomichna Pravda. Achmetov ha detto di non avere più interessi o beni in Russia.

Achmetov è presidente della System Capital Management, una delle imprese industriali leader nella finanza ucraina ed è proprietario della società di calcio Shakhtar Donetsk.