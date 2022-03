Ucraina: Podolyak, ‘faremo di tutto per accelerare negoziati’**

MeteoWeb

Milano 29 mar. (Adnkronos) – “Quando accerchia le città e le bombarda con razzi balistici, facendo catastrofi umanitarie, la Russia adotta il cosiddetto ‘scenario siriano’. Mettendo così pressione sulle autorità ucraine. Noi non vogliamo avere città bombardate e quindi faremo di tutto per accelerare il processo di negoziazioni”. Lo ha detto Mikhaylo Podolyak, uno dei membri della delegazione ucraina a Istanbul e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in diretta al canale Ucraina 24.