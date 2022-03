Ucraina: premier Moldavia, ‘già arrivati 230 mila rifugiati’

MeteoWeb

New York, 6 mar. (Adnkronos) – “Condanniamo fermamente questo attacco militare all’Ucraina. E abbiamo chiesto la pace fin dall’inizio della guerra. Stiamo assistendo a una straordinaria crisi umanitaria. Già 230.000 persone hanno già attraversato il confine dall’Ucraina. E circa 120.000 hanno scelto di rimanere”. Ad affermarlo è il primo ministro della Moldavia, Natalia Gavrilita in un’intervista alla ‘Cnn’. “Almeno tre quarti dei rifugiati che arrivano sono delle famiglie. Il flusso di rifugiati è più alto e più rapido di quanto previsto”.

“La Moldavia – sottolinea – è uno stato neutrale. La sua neutralità militare è sancita dalla Costituzione e ci aspettiamo che tutti rispettino questo status”. Il primo ministro afferma di provare “affetto anche per il popolo russo perché anche loro soffriranno per le conseguenze della guerra. E spero che cerchino informazioni veritiere e scelgano di opporsi a questa guerra”.

Questo conflitto, sottolinea, “non sta colpendo solo l’Ucraina e i paesi vicini. Sta colpendo anche il mondo intero. Chiediamo sforzi diplomatici per trovare una soluzione al conflitto”.