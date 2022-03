Ucraina: Rampelli, ‘contro Guerini toni deliranti da dittature ventesimo secolo’

MeteoWeb

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Di fronte ai tentativi di intimidazione da parte di Putin e dei suoi ministri la posizione dell’Italia non cambia di un millimetro. Peggiora invece la considerazione verso il regime di Putin, sempre più simile per toni e propaganda alle dittature del ventesimo secolo o, peggio, alle loro caricature sarcastiche. Minacce tragicomiche appunto che lasciano sgomenti per il livello di follia. Solidarietà al ministro della Difesa Guerini che non si lascerà condizionare da certi deliri”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.